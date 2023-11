Cane ucciso sull’Amiata. Esposto del Wwf

Il caso del cane ucciso brutalmente sull’Amiata continua ad attirare attenzione. Dopo le posizioni dell’associazione DifesAttiva (l’allevatrice è socia dell’associazione) questa volta è il Wwf a esprimere solidarietà alla proprietaria del cane ucciso, Eleonora Paganucci, e ad annunciare il proprio esposto in Procura. L’associazione sul proprio sito internet dice: "Il Wwf Italia esprime la sua solidarietà a DifesAttiva, condanna fermamente questo atto vile e annuncia che presenterà un esposto alla Procura di Grosseto offrendo il proprio completo supporto per garantire che le indagini possano portare all’identificazione e alla punizione del colpevole". Il cane Shila è stato brutalmente ucciso con un colpo di arma da fuoco e successivamente la sua testa è stata avvolta in un sacco nero dell’immondizia. Il corpo del cane è stato poi abbandonato nelle vicinanze dell’azienda agricola: "Un gesto – ha detto Wwf – che porta con sé un chiaro messaggio di intimidazione".