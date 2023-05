Candidati sindaco, confronto pubblico per illustrare i programmi

Il confronto è aperto, i tre candidati si mettono faccia a faccia. Le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio si avvicinano sempre di più, mentre Priscilla Schiano, Arturo Cerulli e Roberto Cerulli proseguono con i loro incontri con la popolazione per cercare di aggiudicarsi il maggior numero di voti.

Tutti e tre appaiono lanciati verso la tornata elettorale, cercando di convincere gli indecisi a scegliere la loro lista.

Per questi – ma non solo per loro, ovviamente – ci sarà un’ulteriore possibilità di scelta grazie al dibattito organizzato da Lifebox Streaming del direttore Andrea Barbieri con la collaborazione de La Nazione, che si terrà lunedì alle 21 nel teatro parrocchiale della chiesa di San Paolo della Croce a Porto Ercole.

Moderatori dell’incontro saranno Alessandro Roncolini, ideatore e presentatore della social tv, e Alberto Celata, vice caposervizio della redazione di Grosseto de La Nazione, e Andrea Capitani, corrispondente de La Nazione. Alessio Bausani curerà regia e grafica e Viola Capitani sarà al coordinamento.

Sarà un’ora e mezzo circa di dibattito in cui i tre candidati verranno chiamati a rispondere alle varie tematiche e agli argomenti più importanti che riguardano il territorio di Monte Argentario, cercando appunto di convincere anche i più indecisi.

Insomma, spunti e riflessioni sul loro programma e sui temi salienti che intenderanno mettere in pratica in caso di elezione sulla poltrona di primo cittadino del promontorio.

Il tutto andrà in diretta sul seguitissimo canale facebook di Lifebox Streaming, oltre ad essere poi riportato tra le pagine del nostro quotidiano.

Un modo per votare informati verso le elezioni amministrative del 2023.

Gli organizzatori ringraziano don Adorno Della Monaca per l’ospitalità concessa nella sala parrocchiale della chiesa di Porto Ercole.