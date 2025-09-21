Campo sportivo, ufficiale la fine della lite

MONTE ARGENTARIO

Arriva l’ufficialità anche dal Tar, che con la sentenza del 16 settembre ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso presentato dall’associazione sportiva dilettantistica Orbetello Scalo contro il Comune e nei confronti dell’azienda speciale Ama. Il ricorso era stato presentato per annullare la delibera di giunta del 12 giugno con la quale era stata implicitamente annullata/revocata la determinazione dirigenziale 726 del 29.10.2021, di affidamento alla ricorrente del servizio di gestione del campo sportivo di Porto Ercole in via dei Molini. La volontà di non procedere ulteriormente con il ricorso era stata espressa sia dalla società stessa che dal Comune nelle scorse settimane, dopo l’accordo sottoscritto il 28 agosto e anticipato dall’incontro avvenuto l’8 agosto, sulla rinuncia, da parte della Asd Orbetello Scalo, al ricorso al Tar Toscana. Nell’accordo anche la volontà di destinare la struttura, attraverso la gestione dell’Ama, anche a eventi e manifestazioni importanti per la collettività, nonché di renderlo fruibile a tutte le associazioni sportive della zona, compresa la Asd Orbetello Scalo. Nel frattempo, visto che proseguono i lavori di installazione dell’erba sintetica al Maracanà Aldo Bussi di Porto Santo Stefano, l’Argentario Calcio ha giocato la sua partita di Coppa Toscana e giocherà le prossime partite di campionato proprio nel terreno di gioco di Porto Ercole, in attesa del termine delle operazioni. Sono stati realizzati i drenaggi esterni e i lavori preliminari alla posa del manto.

A.C.