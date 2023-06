Campionato Europeo a squadre di dama: domani il via alle gare

Da domani a domenica prossima Follonica ospiterà la finale del Campionato Europeo a squadre di Dama. I campionati si svolgeranno all’interno del Villaggio Mare Sì. In gara le rappresentative nazionali di Ucraina, Francia, Polonia, Lettonia, Lituania, Olanda e Italia. Oggi alle 17 si terrà l’inaugurazione dell’evento alla presenza delle autorità e degli organizzatori dell’evento. "Siamo felici di ospitare questo evento – afferma il sindaco Andrea Benini – grazie al quale arriveranno a Follonica moltissimi giocatori e giocatrici. Gli eventi sportivi come questo rappresentano sempre un’opportunità per il nostro territorio. Follonica partecipa all’ambito turistico Maremma Toscana area nord cui è stato conferito il riconoscimento di Comunità Europea dello Sport 2023. È anche grazie ad eventi come questo se abbiamo ottenuto il riconoscimento assegnato da Aces Europe a coloro che si contraddistinguono per dei progetti che seguono i principi etici dello sport".