Campionato di giornalismo: "AdF crede in questi progetti"

"AdF crede fortemente nel valore dei progetti educativi che coinvolgano e diano voce alle nuove generazioni, in un mondo che troppo spesso si rivela incapace di ascoltarle. Fornire loro l’opportunità e gli strumenti per potersi confrontare con i grandi temi del nostro tempo e sviluppare competenze e spirito critico è estremamente importante. Per queste ragioni AdF ha scelto di continuare a sostenere il progetto ‘Cronisti in classe’, che in stretto rapporto con le scuole del territorio rende bambini e ragazzi protagonisti di un percorso avvincente e formativo, che vede anche la risorsa idrica tra i temi centrali su cui lavorare". Così AdF motiva il sostegno al progetto de La Nazione anche per quest’anno.

"L’acqua – ricorda il presidenteRenia – è la risorsa più preziosa che ci sia, così essenziale ma anche così fragile, che AdF raccoglie alla sorgente, porta nelle case di tutti e restituisce pulita all’ambiente. Forti dell’esperienza dello scorso anno, anche per questa edizione mettiamo in palio il premio speciale AdF ‘Andare alla fonte – Alla scoperta delle nostre sorgenti‘, che premierà ‘il miglior lavoro svolto sul tema dell’acqua, fonte di vita, e della tutela della risorsa idrica". Le classi vincitrici saranno accompagnate in visita al Museo dell’Acqua e alle nostre sorgenti sul Monte Amiata, che nel 2023 hanno registrato oltre 3.200 presenze, il 30% in più rispetto al 2022. L’acqua merita di essere conosciuta, esplorata, maneggiata con cura e usata con consapevolezza, senza mai darla per scontata.

"I giovani – prosegue Renai – in questo senso, sono estremamente attenti alle questioni ambientali e avvertono l’urgenza di agire concretamente per contrastare i cambiamenti climatici. Sui temi della tutela della risorsa idrica e dell’ambiente, della sostenibilità e dell’economia circolare, dell’innovazione e del riuso, della transizione ecologica ed energetica spesso sono più preparati di noi adulti. Dare a loro una traccia con cui confrontarsi, un argomento da approfondire e una penna, anzi una tastiera, è senza dubbio il modo migliore per far scrivere il futuro a chi lo abiterà. Ai giovani dico: Il futuro appartiene a voi, scrivetelo".