Campi da padel e tennis. Cercasi associazioni

Il Comune cerca associazioni o società sportive per i nuovi campi da padel e pickleball e per la gestione dei campi da tennis. È stato pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di associazioni o società sportive interessate a riqualificare e gestire l’impianto sportivo comunale da tennis di Porto Ercole, attraverso la realizzazione di un campo da padel e uno da pickleball, la nuova disciplina che tanto sta spopolando in America. Le associazioni e società sportive senza fini di lucro interessate possono presentare proposte progettuali entro e non oltre il termine fissato per le 12 di giovedì 22. Oggetto del bando è la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo di via dei Molini, attualmente costituito da due campi da tennis, due spogliatoi, due gruppi di servizi e due docce, una clubhouse, con la previsione di un utilizzo per favorire l’aggregazione sociale e giovanile. In particolare, il Comune richiede la realizzazione, nell’ambito dell’impianto sportivo, di un campo di Padel e di un campo di Pickleball secondo il progetto elaborato dall’ufficio tecnico comunale, il cui quadro economico è di un importo complessivo di 94.000 euro. La concessione avrà la durata di dieci anni. E il Comune è al lavoro per rivalutare anche il campo da calcio adiacente, rimasto abbandonato per troppo tempo, cercando di creare un polo sportivo dalle tante sfaccettature che sarebbe certamente gradito soprattutto dai residenti del paese argentarino.