Vaccini in fabbrica, arriva il camper

Grosseto, 6 ottobre 2021 - Venti i lavoratori che ieri mattina, in via Genova, hanno approfittato del camper vaccinale “Bottega della salute mobile”, messo a disposizione dal Coeso Società della Salute di Grosseto grazie al progetto finanziato dal Far Maremma nell’ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 – 2020, ’Reti di protezione sociale nelle zone rurali’. Il camper è rimasto in sosta diverse ore per poter risponder alla domanda di immunizzazione da parte dei lavoratori dell’Eurovinile di altre aziende che si trovano in quella parte di città, affinché per il prossimo 15 ottobre, data in cui diverrà obbligatorio il Green Pass per tutti i idpdenti pubblici e privati, siano in regola con la legge.

Quello di ieri è stato il secondo e ultimo appuntamento in Maremma della collaborazione tra Confindustria Toscana Sud e Asl Toscana sud est per portare la vaccinazione con il camper vicino ai luoghi di lavoro. "Ci siamo prestati con molto entusiasmo a questa iniziativa - ha spiegato Paolo Ruggiero amministratore delegato della Eurovinil – non solo per aver contribuito ad estendere la campagna vaccinale della Asl Toscana sud est, ma anche per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sul benessere nei luoghi di lavoro, un tema a cui teniamo molto". "L’utilizzo dei camper per portare il vaccino vicino alle persone si è dimostrato una carta vincente – ha aggiunto Fabrizio Boldrini responsabile zona distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana -, e questo vale anche per il mondo del lavoro. Quasi l’80 per cento della popolazione è già stata vaccinata ma dobbiamo andare avanti per raggiungere tutte quelle persone che sono ancora indecise per vari motivi. Questo per impedire la diffusione del virus, tenere bassi i ricoveri e allontanare la possibilità di nuove chiusure".

Per una collaborazione che si chiude un’altra si apre con le associazioni di categoria territoriali: Confartigianato Imprese, Cna, Confesercenti e Confcommercio, per portare il camper vaccinale nelle aree artigianali e commerciali della provincia di Grosseto. Il primo appuntamento è oggi dalle 8.30 alle 13 presso la sede della Confartigianato in via Monte Rosa 30 a Grosseto mentre venerdì il camper sarà presente nella centralissima Piazza Dante dalle 15 alle 19. Le due tappe previste nei mercati di Grosseto e a Castiglione della Pescaia precedentemente annunciate il 7 e il 9 ottobre sono state rinviate per motivi organizzativi rispettivamente a giovedì 21 e a sabato 23. In ogni sosta del camper sono presenti medici, infermieri e personale amministrativo dellla Asl Toscana sud est.