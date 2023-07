"Camper InViaggio" approda a Castiglione

Vetrina televisiva da non perdere per Castiglione della Pescaia. Oggi a partire dalle 12.20 su Rai 1 andrà in onda la trasmissione "Camper InViaggio", la trasmissione televisiva che racconta una vacanza tutta italiana. E il tutto avviene attraverso un viaggio in camper lungo le strade del nostro Belpaese, ovvero nella nazione della grande bellezza, del buon cibo e del buonumore. Nel loro viaggio, scandito dalle missioni assegnate dal professor Umberto Broccoli, Tinto e Roberta, questa volta arriveranno a Castiglione della Pescaia per esplorare e conoscere la località balneare maremmana e il suo territorio, tra mare, affascinanti borghi, musei e riserve naturali. Si parlerà anche del Muvet, ovvero il Museo civico archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia e della Casa Rossa Ximenes. Insomma una puntata non perdere.