Camper della salute sulle colline Oggi Gerfalco, poi Montorgiali

Prosegue il tour del Camper della salute del Coeso in molti luoghi periferici dell’area sociosanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana. I prossimi appuntamenti si terranno oggi dalle 9 alle 13, a Gerfalco, frazione di Montieri, al centro visite della riserva naturale Cornate Fosini in via Barlettai; martedì 28 in via Trieste a Montorgiali e giovedì 2 a Polveraia, nel comune di Scansano, sempre dalle 9 alle 13. Il tour proseguirà nelle settimane successive, tornando nei comuni di Massa Marittima, Montieri e Scansano. Grazie al progetto "Cantieri della Salute", sostenuto dalla Regione Toscana e coordinato da Federsanità Anci per potenziare il Camper della salute farà tappa, fino a fine aprile, in vari luoghi del territorio: a bordo alcuni operatori sociosanitari e assistenti sociali che potranno fornire ai cittadini informazioni sui servizi sociali e sanitari e le modalità di accesso, aiutarli a prenotare esami e visite, sostenerli nella scelta o nel cambio del medico curante, stampare referti medici, prenotare tamponi e vaccini, attivare la tessera sanitaria e dare suggerimenti per la consultazione del Fascicolo sanitario elettronico. Nel Camper saranno presenti anche alcuni volontari delle associazioni che costituiscono il Comitato di partecipazione del Coeso, per presentare le proprie attività. Tutte le tappe del Camper della salute sono disponibili sul sito del Coeso SdS all’indirizzo www.coesoareagr.it.