Camper della salute oggi nelle frazioni

Arriva nelle frazioni di Massa Marittima il camper della salute del Coeso. Oggi dalle 9 alle 13, il camper arriva a Prata, in piazza Lolini. A bordo gli operatori sociosanitari e assistenti sociali saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui servizi sociali e sanitari e sulle modalità di accesso. Il camper fornirà inoltre assistenza amministrativa per prenotare le visite e gli esami, effettuare il cambio del medico curante, attivare la tessera sanitaria e consultare il fascicolo sanitario elettronico. Ma anche per stampare referti medici e prenotare tamponi e vaccini. Il camper tornerà a Tatti e a Prata nei mesi di marzo e aprile: in particolare sarà a Tatti anche nei giorni 7 marzo; 21 marzo; 4 aprile; 18 aprile; sempre dalle 9 alle 13 e sarà a Prata anche nei giorni 9 marzo; 23 marzo; 6 aprile, e 20 aprile, con stesso orario.