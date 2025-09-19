Camorra, maxi sequestro: bloccati beni per 4 milioni a un ex commerciante di auto

Grosseto, 20 settembre 2025 – La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal Tribunale di Roma per un valore di 4 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore, attualmente detenuto, già operante nel settore della rivendita di auto di lusso nella zona di Pomezia.

Lo stesso, gravato da numerosi precedenti tra cui estorsione ed usura aggravati dal metodo mafioso ed associazione di tipo mafioso, è stato tratto in arresto a luglio 2024 dal personale del Centro Operativo Dia di Roma nell’ambito di un’operazione antimafia che ha visto coinvolte decine di indagati tra cui alcuni esponenti della criminalità organizzata campana ed autoctona.

Secondo gli inquirenti l’uomo ricopriva un ruolo apicale e fungeva da raccordo tra le varie consorterie criminali consentendo alle stesse di poter riciclare ingenti somme di denaro illecito mediante operazioni di false fatturazioni effettuate con società nei cui confronti esercitava il controllo anche se intestate a terzi soggetti.

Il decreto di sequestro riguarda la totalità dei beni aziendali e strumentali di 4 società operanti a Roma e provincia, 11 immobili tra cui un appartamento in provincia di Grosseto, due ville nella zona residenziale di Pomezia, autorimesse, abitazioni, uffici, terreni, autovetture e disponibilità finanziarie per un valore complessivamente di circa quattro milioni di euro.

Le investigazioni svolte dal personale del Centro operativo Dia di Roma, hanno consentito di ricostruire le vicende relative alle acquisizioni dei cespiti sottoposti a sequestro da parte del proposto e degli altri prestanomi, rilevando una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati ed i beni acquisiti nel periodo in cui lo stesso si era reso responsabile dei gravi reati.

In particolare, il coacervo degli interessi imprenditoriali e criminali è stato approfonditamente analizzato e dettagliatamente ricostruito, sulla base del materiale di indagine raccolto nel corso degli anni nell’ambito dei diversi procedimenti penali in cui è risultato coinvolto.