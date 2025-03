Camminata per il Meyer. Soldi ai bimbi

Solidarietà in primo piano. Raccolti circa 1500 euro dai portoercolesi per beneficenza in favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ben 70 coppie, per un totale di 140 persone, hanno partecipato nei giorni scorsi in località Cala Galera all’evento benefico ’Runforlove 2025’, progetto a sostegno del Play Therapy per i bambini del nosocomio fiorentino. Con la partecipazione della parrocchia di Sant’Erasmo e di San Paolo della Croce di Porto Ercole, grazie al parroco don Adorno, sono stati dunque tanti i cittadini chiamati a raccolta, che hanno svolto la camminata benefica raccogliendo una discreta somma da destinare a un ospedale fondamentale come il Meyer.