Camminata del Minatore per ricordare il tragitto tra musica e teatro

Il circolo Arci Montemassi organizza per oggi dalle 16 la "Camminata del Minatore" da Montemassi a Ribolla. L’evento rievoca il percorso che ogni giorno i minatori facevano a piedi da Montemassi per raggiungere la miniera di Ribolla. Circa a metà percorso, nei pressi del Podere Ristella, ci sarà un reading musicale "Io questa storia, gliela racconto…" a cura del Teatro Studio di Grosseto. Attraverso la lettura scenica con musica dal vivo in cui le voci degli attori si intrecciano con la musica e le testimonianze delle persone.