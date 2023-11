Camion ribaltato. Vecchia Aurelia riaperta

GROSSETO

Un Tir, ieri mattina, è rimasto bloccato sulla provinciale del Terzo che porta a Roccastrada. L’incidente ha causato il blocco temporaneo del traffico per un paio di ore, soprattutto dei mezzi pesanti che non riuscivano a percorrere la curva nella quale l’autoarticolato ha avuto difficoltà. Sempre ieri mattina la vecchia Aurelia è stata chiusa tra Bagno di Gavorrano e Scarlino Scalo per premettere le operazioni di rimozione del camion che il giorno prima si era ribaltato sulla carreggiata finendo nella fossa che accosta la strada principale. Per rimuovere il camion è stato necessario l’ausilio di una gru speciale, con il traffico che è stato deviato sull’Aurelia e sulla strada provinciale del Puntone. Infine incidente stradale ieri mattina intorno alle 8 sull’Aurelia. L’incidente è accaduto in direzione sud poco prima dello svincolo di Gavorrano Scalo, in corrispondenza dell’inizio del restringimento della carreggiata per i lavori dell’asfaltatura che sono in corso nella corsia nord. Un mezzo coinvolto e nessun ferito.