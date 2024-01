Camion perde il controllo e finisce fuori strada vicino all'aeroporto militare di Grosseto

Ha perso il controllo del camion che stava guidando ed è finito fuori strada, nella fossetta laterale a destra che costeggia il perimetro dell’aeroporto militare, sulla Castiglionese. Il camion, con la parte superiore del cassone, prima di fermarsi ha tranciato la rete di protezione della base del 4° Stormo per diversi metri. L’incidente è accaduto ieri poco prima delle 10.30 e l’autista – per fortuna – è rimasto illeso. E’ stato lui ad allertare i soccorsi e sono intervenuti, oltre al personale del "118", i vigili del fuoco (che con l’autogru hanno poi sollevato il camion per rimetterlo in carreggiata), la Polizia municipale, la Polizia di Stato e i carabinieri, nonché personale dell’Anas. Per consentire le operazioni di rimozione la strada è rimasta chiusa e il traffico ha subìto rallentamenti.