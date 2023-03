Camion aggancia palo elettrico Tragedia sfiorata

CAMPAGNATICO

Ieri mattina si è sfiorata la tragedia. Un grosso camion alzando il ribaltabile, per scaricare miscela di terra e altri materiali per il fondo del campo da calcio, ha tranciato la linea elettrica Enel della media tensione. Per fortuna quello che poteva succede non è successo e l’autista ne è uscito illeso. Il camionista che guidava l’autoarticolato ha alzato troppo in alto il cassone senza valutare che sopra c’erano i fili. Fin dalle prime ore della mattina mezzo paese è rimasto al buio. Due squadre dell’Enel sono entrate subito in azione e sono a lavoro per ripristinare il servizio. Situazioni difficili anche per alcune aziende agricole. "Ci siamo subito attivati per risolvere il problema – racconta il sindaco Elismo Pesucci –. Dalla Provincia ci siamo fatti prestare un gruppo elettrogeno che abbiamo portato ad un’azienda agricola che aveva 700 pecore da mungere. Il rischio per gli animali, senza mungitura, era che sopravvenisse la mastite. Da poco è iniziata la mungitura".