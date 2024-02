Cambio "culturale" nell’Asl. Due giorni di formazione per l’apertura alle diversità

Cambio culturale all’Asl Toscana sud est verso l’apertura e la valorizzazione delle diversità. La prima applicazione in una grande azienda sanitaria italiana pubblica di una strategia gestionale di inclusione e rispetto per ogni diversità sarà il focus della due giorni di formazione prevista a Grosseto per oggi e domani. All’inaugurazione saranno presenti il governatore Eugenio Giani e il direttore generale dell’Asl Antonio D’Urso. Interverranno anche il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, l’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini e Vittoria Doretti, presidente del Comitato Unico di Garanzia aziendale e Diversity, Equity&Inclusion Manager. "DE&I ( Diversity Equity & Inclusion, Think Tank, Gep-Gender Equality Plan e Cug) Comitato unico di garanzia nell’Asl Toscana sud est: in viaggio verso lo stesso orizzonte". Si racchiude in queste righe il significato del corso di formazione organizzato dalla Asl Toscana sud est all’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’evento è voluto dalla direzione aziendale e rivolto al top management dell’azienda per far conoscere e diffondere i percorsi di rispetto, inclusione e valorizzazione delle diversità all’interno della comunità professionale. L’Asl è la prima azienda sanitaria pubblica ad aver adottato la DI strategy, una visione innovativa basata sull’equità che promuove e massimizza il potenziale di ogni persona che opera in azienda in un orizzonte valoriale condiviso. Responsabile scientifico dell’evento Vittoria Doretti. Numerose le tematiche che saranno trattate dai tanti esperti provenienti da tutta Italia, sempre legate al concetto di tutela e armonizzazione delle differenze: dal ruolo del Cug, alle linee guida per il linguaggio di genere, dal ruolo della comunicazione alla certificazione di genere.

"Il mio primo ringraziamento va alla squadra di collaboratori e collaboratrici che insieme a me hanno messo competenza e cuore in questo che non è solo un progetto, ma una vera e propria mission aziendale – dichiara la dottoressa Doretti –E grazie al dg D’Urso per la straordinaria opportunità di crescita".