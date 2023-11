Cambia il medico. Ma nessun problema

Cambio di medico a Santa Fiora. La dottoressa Oriana Ciaffarafà dal 30 novembre andrà in pensione. Il servizio per la comunità locale continuerà dal 1 dicembre con la dottoressa Maria Vittoria Ghelardi, che manterrà gli stessi ambulatori e gli stessi orari. Il cambio del medico senza andare a modificare gli orari è sicuramente un ottimo risultato per gli abitanti di Santa Fiora.

"I pazienti – spiegano dal Comune – saranno trasferiti automaticamente al nuovo medico senza dover fare nessuna pratica". Poi il Comune prosegue e approfitta per ringraziare la Asl "per il lavoro che ha svolto per garantire la continuità di servizio in paese". Inoltre, sempre l’amministrazione comunale coglie l’occasione per ricordare i progetti che attualmente stanno prendendo sul territorio. Nello specifico il distretto sanitario del paese che oggi ospita ambulatori sarà ristrutturato e con i lavori l’obiettivo è implementare i servizi sul territorio. "Con la Asl Toscana sud Est – conclude il Comune di Santa Fiora – stiamo lavorando per una ristrutturazione del Distretto Sanitario che consenta un ampliamento di servizi sanitari a Santa Fiora".