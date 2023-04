Calvino sbarca nel Golfo Letture in biblioteca

Ultimi appuntamenti per il programma di eventi "100 anni di Calvino in Rete", promosso dalla Rete Grobac, delle biblioteche di Maremma. Le compagnie "AnimaScenica e Teatro Studio" torneranno a portare i loro spettacoli dedicati al celebre scrittore italiano in molte zone della provincia di Grosseto. Oggi alle 10.30 alla biblioteca della Ghisa di Follonica, si chiuderà con "Il sentiero dei nidi di ragno" del Teatro Studio: a portare in scena le vicende di Pin, bambino che vive al seguito di un distaccamento partigiano durante la Seconda guerra mondiale, sono Luca Pierini, Mirio Tozzini ed Enrica Pistolesi, con la regia di Daniela Marretti. Per informazioni sugli eventi "100 anni Calvino in Rete" è possibile scrivere alla biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, che organizza gli eventi di promozione della lettura: [email protected]