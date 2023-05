"Calvino e Pasolini" Successo per lo show di De Angelis al Muvet

E’ stato portato in scena con successo al Museo Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia, lo spettacolo teatrale multimediale "Calvino incontra Pasolini", in voce recitante e accompagnamento musicale al violino. Il numeroso pubblico presente ha partecipato, in religioso silenzio e con emozione, all’interazione tra parola, musica e video proiezioni. I testi letterari dei due intellettuali, interpretati magistralmente dall’attore e regista dello spettacolo Agostino De Angelis sono stati accompagnati dalle note vibranti del violino del maestro Bacci.