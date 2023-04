Calvino e i viaggi Tre eventi per ricordarlo

Si moltiplicano nel mese di aprile gli appuntamenti calviniani organizzati dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia in occasione del centenario della nascita. Per tutti Italo Calvino è uno dei maggiori narratori e prosatori del XX° secolo che ha vissuto in mezzo ai castiglionesi per buona parte della sua vita e nella cittadina costiera continua ad essere omaggiato attraverso incontri, letture recitate ed accompagnamenti musicali dove spesso sono rivelati aspetti ancora sconosciuti di questo artista che ci ha lasciato in eredità una delle letterature più apprezzate del terzo millennio "Al più importante ed influente scrittore italiano del dopoguerra a livello nazionale e internazionale – spiega il sindaco Elena Nappi che segue in prima persona le politiche culturali del Comune – in questo inizio di primavera abbiamo voluto abbinare alla sua immensa capacità di presentare i viaggi attraverso i tre appuntamenti fissi che si terranno all’interno della Biblioteca comunale di piazza Garibaldi, anche l’apertura della mostra illustrata, presentata agli inizi del mese di marzo a Bologna all’interno di Children’s Book Fair, la fiera internazionale del libro per bambini dal titolo "Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino", che sarà inaugurata sabato 29 alle 18 che omaggerà l’opera dello scrittore con 60 illustrazioni di artisti affermati". "I tre venerdì d’aprile, a partire da oggi con orario di inizio alle 18 – aggiunge Nappi – si alterneranno nella "Saletta Calvino" le esibizioni della compagnia del Teatro studio che metterà in scena "Se una notte d’inverno un viaggiatore", seguirà Stefano Adami che intratterrà il pubblico parlando di "Calvino ed i viaggi" e chiuderà AnimaScenica che proporrà tre delle Fiabe italiane". "Seguendo i lavori pubblicati da Calvino – conclude – oltre ai libri, hanno catturato la mia attenzione il modo con cui ha presentato e descritto l’America, ho letto le interviste realizzate oltreoceano, la narrazione degli spettacoli ai quali assisteva, le dinamiche della politica di quel popolo, un passaggio della sua vita che spesso compare nei suoi lavori".