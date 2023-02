Calossi deciso "Aderite subito a VIAggiare"

"Come presidente della commissione consiliare 1 e come capogruppo di Follonica a Sinistra voglio ricordare a tutti i cittadini interessati di aderire al progetto "VIAggiare" per ricevere un contributo comunale per il costo degli abbonamenti degli studenti che viaggiano fuori dalla città". Inizia così Enrico Calossi, consigliere comunale di maggioranza di Follonica. "Incentivare i mezzi di trasporto pubblico e le persone con reddito più basso che vogliono studiare può portare a diversi benefici per la società – aggiunge – In primis si riduce l’inquinamento, inoltre si riduce il traffico e si facilita inoltre l’accessibilità al trasporto pubblico per coloro che altrimenti non sarebbero in grado di permettersi un veicolo privato. Infine si favorisce anche l’inclusione sociale, cioè si incentivano le persone con reddito più basso che vogliono studiare ad accedere all’istruzione".