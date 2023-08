Caldo rovente, aumentano i malori E gli accessi al Pronto soccorso

Fa caldo, fa un grande caldo. Insopportabile, talvolta. E a farne le spese sono sempre loro, gli anziani, i bambini, le persone fragili. Se il dato nazionale è di un 30 per cento in più di accessi al Pronto soccorso per malori dovuti alle alte temperature, il Misericordia di Grosseto non fa eccezione. I numeri sono in linea, se non più allarmanti, di quelli del 2019, anno pre-Covid; da considerare infatti che le limitazioni e i timori figli della pandemia hanno frenato la frequentazione degli ospedali. E rispetto all’anno scorso?

"Se a luglio del 2022 registrammo 6828 accessi, una media di circa 220 al giorno – spiega Mauro Breggia (nella foto), direttore dell’area dipartimentale pronto soccorso e medicina d’urgenza, dell’area provinciale grossetana e del dipartimento emergenza-urgenza – lo scorso mese sono stati 7312, con una media di 235-240. E se l’anno scorso ad agosto si sono presentati 6887 utenti, 223 ingressi la media, dal 1 al 20 agosto 2023 sono stati quasi 5000, per una media di 250 al giorno: si va verso il suoperamento dei dati del 2022".

Molti degli ingressi sono stati causati dal caldo o ne sono diretta conseguenza. "Nei giorni delle ondate gli accessi sono aumentati, circa 30 in più nelle 24 ore, e per una notevole percentuale i casi correlati al calorehanno riguardato bambini, anziani o persone affette da patologie. Il picco il 14, con 316 pazienti". "Ovviamente – aggiunge il direttore Breggia – non tutti sono stati casi gravi: si va dagli eritemi alle scottature, alle coliche renali, dalle gastroenteriti alle enterocoliti, ai colpi di calore. Da registrare anche altre patologie legate indirettamente alle temperature, l’uso eccessivo dell’aria condizionata, cioè tonsilliti, raffreddori, affezioni muscolo scheletriche". Ci sono stati anche casi di "insufficienze cardio-respiratorie e disidratazioni".

Cosa fare allora? Sempre bene tornare sull’argomento. "Evitare comportamenti azzardati, come esporsi al sole, andare a correre o in bici nelle ore calde – consiglia Breggia –. Fare attenzione all’aria condizionata, bere acqua evitando alcol e bollicine, mangiare verdura e frutta, poca pasta e non cibi calorici". "Mi preme ringraziare i medici, gli infermieri e gli oss – chiude – per il lavoro svolto con grandi impegno e dedizione. Si stanno tutti prodigando per sopperire alle mancanze di personale e ai momenti di difficoltà: a volte hanno a che fare anche con 100 utenti insieme. Complimenti".

Angela Gorellini