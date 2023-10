Calcio violento nei dilettanti. Offese razziste rivolte a un giocatore di colore

Offese razziste contro un giovane giocatore di colore. Purtroppo cori e offese razziste nei confronti di calciatori, solo per il colore della loro pelle, non sono una novità negli stadi e nei campi sportivi d’Italia. Una piaga che le istituzioni del calcio non sono ancora riuscite a debellare. Azioni riprovevoli, che fanno ancora maggiore effetto quando accadono sui campi dei campionati dilettantistici, al limite dell’amatorialità. Il fatto è successo ieri pomeriggio nel campionato di Terza categoria durante la partita Ribolla-Semproniano, finita 3-2 per la squadra padrona di casa, che è anche capolista del campionato, mentre il Semproniano è penultimo in classifica. Una partita, con più di un’incertezza arbitrale, due espulsioni, ma nessuna cattiveria, almeno in campo. Cattiveria verbale che invece si è levata tra le gradinate, quando a un certo punto del secondo tempo tra le file del Semproniano è entrato un giovane giocatore di colore, che è stato subito oggetto di offese razziste da parte di alcuni sostenitori del Ribolla. Un fatto gravissimo che peraltro è stato riportato dall’arbitro nel referto della partita. E così alla fine, per un’azione, dovuta alla stupidità di qualcuno, rischia di pagare le conseguenze solo la società ospitante ovvero il Ribolla. Società, quella del Ribolla, che a detta degli stessi dirigenti del Semproniano si è comportata in maniera esemplare. "A fine partita – ci racconta un dirigente del Semproniano – un dirigente del Ribolla si è avvicinato al nostro allenatore e al nostro capitano rivolgendo loro le scuse a nome di tutta la sua società per quanto accaduto nei confronti del nostro giocatore".