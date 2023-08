Calci al cerbiatto Choc a Cala di Forno

I cerbiatti sono spesso sulla spiaggia di Cala di Forno. Lembo di terra paradisiaco della Maremma. E ieri, alcuni bambini sono stati immortalati mentre prendevano a calci uno dei cerbiatti che spesso abitano in quella spiaggia selvaggia, difficilmente accessibile, nel cuore del Parco della Maremma. A segnalare l’accaduto una donna che ha assistito alla scena.

Il cerbiatto si è avvicinato a dei bambini che stavano giocando in spiaggia, come succede spesso perchè abituati a ricevere cibo. I giovanii, che non arrivavano a dieci anni, hanno iniziato a dare calci al piccolo animale per farlo allontanare. Alcune persone hanno iniziato a urlare per farli smettere anche perchè quello, fino a prova contraria, è l’habitat dei cerbiatti. Incredibile invece la reazione della mamma che ha ha iniziato a inveire perchè non voleva quell’animale vicino ai bambini, perchè portatore di "zecche".

Alcuni, dalle barche, hanno anche immortalato quello che era accaduto. Un fatto riprovevole e da condannare apertamente.