Calano i contagi (147) Ma ci sono due vittime

Crollo verticale dei contagi da SarsCov2 in provincia: solo 147 nuove infezioni nelle ultime 24 ore. Ma bisogna tenere presente un altro numero significativamente molto basso: quello dei tamponi che nel fine settimana sono stati soltanto 742, ovvero quasi un terzo della media registrata nella scorsa settimana. Non si può dire, dunque, se la diffusione del Covid19 stia davvero rallentando. O almeno non lo si può dire oggi. E’ necessario attendere i dati dei prossimi giorni. Anche perché, purtroppo, il report dell’Asl Toscana Sud Est riporta anche la notizia di due ulteriori decessi: quelli di due donne di 76 e 87 anni, entrambe non vaccinate e con gravi patologie e comorbità pregresse.

Tornando ai 147 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, questa la loro distribuzione territoriale: Arcidosso 1; Castel Del Piano 7; Castell’Azzara 2; Castiglione Della Pescaia 7; Follonica 6; Gavorrano 4; Grosseto 64; Magliano In Toscana 3; Manciano 1; Monte Argentario 23; Orbetello 17; Pitigliano 2; Roccastrada 7; Scansano 1; Seggiano 1; Semproniano 1. La fascia di popolazione maggiormente interessata dal contagio è risultata essere quella di età compresa tra 19 e 34 anni, con 37 casi. Subito seguita dalle fasce 0-18 e 50-64, entrambe con 32 contagi.

I ricoverati nella Bolla Covid del Misericordia sono 24, due in più dell’altro ieri: 20 sono nell’area medica e 4 in Intensiva.

Le persone residenti in provincia ancora positive e in carico ai servizi sanitari locali sono tornate a superare quota 3mila. Per l’esattezza sono 3074. I guariti rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 124.