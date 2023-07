Cala Galera e ciclopedonale Via libera

Nel consiglio comunale di ieri pomeriggio il sindaco Arturo Cerulli ha ufficializzato la delega al consigliere surrogato Luca Costanzo, che darà supporto all’assessorato allo Sport e all’organizzazione di eventi sportivi. Incarichi esterni affidati inoltre a Stefano Loffredo per la valorizzazione di prodotti gastronomici su cui apporre il marchio Argentario; Elio Schiano ai rapporti con la consulta e con i tecnici; Nazareno Bausani per la programmazione annuale degli intervenenti degli ormeggi comunali, con riferimento alla catenaria della Pilarella e i pontili in darsena Arturo; Mara Scotto supporterà l’assessorato al Turismo per l’organizzazione delle mostre legate all’arte e alla cultura; Enrico Mazzieri agli interventi di riqualificazione e accessibilità delle spiagge; Antonietta Celio supporterà l’assessorato al Turismo per gli evento legati alla gastronomia e alla ricettività; Giovanni Nieto per la costituzione della consulta di Porto Ercole; Roberto Stronchi per la regata remiera dei Quattro Forti di Porto Ercole; Mauro Larini per gli eventi sportivi di Porto Ercole; Quinto Sabatini ai progetti sportivi legati a padel e tennis a Porto Ercole; Maurizio Pica alla costituzione di società in house; Amalia Porrazzini al progetto Jazz Argentario e reperimento fondi per la realizzazione di eventi.

Riguardo il piano regolatore portuale di Cala Galera, si è votato sul potenziamento delle strutture di banchinamento della vasca di alaggio e varo. Il vicesindaco Michele Lubrano ha specificato che "sarà allargato lo scalo di circa un metro. Un’opera che farà la Nautica Cala Galera". Opera che trova il favore dei gruppi di opposizione per l’indotto commerciale che può creare, così come ha trovato tutti d’accordo il punto sulla pista ciclopedonale del tratto Santa Liberata-Pozzarello.