Ieri sulle piste da sci dell’Amiata tre cadute, due delle quali hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. I mezzi del 118 sono intervenuti nel primo pomeriggio al Prato delle Macinaie per la caduta accidentale dallo slittino di un bambino di 11 anni che è stato trasportato all’ospedale di Grosseto. Sul posto è intervenuta l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano. Il giovane a seguito della caduta ha riportato una sospetta frattura alla gamba. I soccorritori, al momento della caduta del ragazzino, si trovavano già sulle piste perché erano stati attivati per soccorrere un uomo caduto dagli sci, quest’ultimo avendo riportato ferite lievi è stato trasferito al Pronto Soccorso di Castel del Piano. Un altro sciatore, a seguito di una caduta, è stato supervisionato a bordo pista e per lui non è stato necessario il trasferimento all’ospedale.