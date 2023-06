Cadic, 13mila euro per i bisognosi

Sono 13.000 gli euro spesi dalla Cadic nel 2022 per i bisognosi, confermando il grande bisogno di aiuti economici e di altra natura che hanno alcune frange della popolazione. Il bilancio consuntivo appena approvato dall’associazione di Porto S.Stefano ha messo in mostra la somma messa a disposizione per questo tipo di aiuti, ovvero per l’acquisto di generi alimentari e sanitari, al pagamento di affitti, utenze varie (Enel, acqua, gas), spese bancarie e altro ancora. Il tutto per dare una mano a famiglie che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena.

Una situazione che non sembrerebbe appartenere all’Argentario sfavillante di ricco turismo estivo. Eppure, purtroppo, è così. Svolte anche tante attività nel corso dell’anno, come i corsi di ricamo, inclusione sociale con la Caritas, corsi di recupero, corso di italiano per stranieri, ufficio pratiche burocratiche con il Caf 50 & più di Grosseto, corso di armonie del movimento, sportello di consulenza familiare con il consultorio la famiglia di Grosseto molto attivo, cene sociali e mostra mercato di ricamo.

Rinnovate anche le cariche sociali del direttivo. Presidente Maria Gloria Pelli, vicepresidente Orestina Sclano, tesoriere Annamaria Anastasia, segretario Gino Scotto, consiglieri Licia Dubbiosi, Angela Busonero, Marcella Solari, Teresa Motta, Bruna Masi, Supplenti Livia Casalini, Rita Dalmazzi e Donatella Landi.

Andrea Capitani