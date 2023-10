Cade sugli scogli a Cala del Gesso. Ragazzo soccorso con Pegaso

Spettacolare intervento domenica pomeriggio a Cala del Gesso. Pegaso ha soccorso un ragazzo che aveva battuto la testa sugli scogli in una delle spiagge più belle dell’Argentario, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso, coadiuvato a terra dai volontari della Confraternita di Misericordia di Porto S.Stefano. Gli altri bagnanti si sono allontanati per permettere l’intervento in sicurezza, con il ragazzo che è stato portato a bordo dell’elicottero grazie all’utilizzo del verricello. Le condizioni del ragazzo soccorso non destano comunque preoccupazioni. "Un grazie come sempre ai nostri volontari – dicono dalla Misericordia – che sono arrivati fino Cala del Gesso. Sono intervenuti Valentina, Antonio e l’infermiere del 118 Andrea, un bravo professionista. L’intervento è stato fortunatamente di lieve entità".