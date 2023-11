Cade e si ferisce 70enne salvato dai vigili

Era andato a cercare i funghi quando si è sentito male. Un malore improvviso dovuto forse alla grande stanchezza per aver camminato molto. Stanchezza che lo ha fatto cadere a terra sbattendo la schiena. L’uomo, 70 anni, si trovava in una zona impervia in località Valli nel comune di Follonica alla ricerca di qualche fungo. L’uomo comunque è riuscito a chiamare i soccorsi autonomamente con il proprio cellulare. Vista la particolarità del terreno e la presenza di una linea elettrica che rendeva impossibile l’intervento di mezzi aerei, la zona è stata raggiunta con il fuoristrada dei Vigili del fuoco con a bordo anche personale sanitario. Individuata la precisa posizione dell’uomo nella fitta vegetazione, il personale dei Vigili del fuoco provvedeva a creare un varco nella boscaglia per permettere di trasportare l’infortunato, assicurato su barella spinale, a bordo del mezzo fuoristrada che lo ha poi condotto all’ambulanza per il suo successivo trasferimento all’ospedale di Grosseto.