Cade dalle scale Donna si ferisce

E’ stata trasferita nella tarda serata di giovedì, all’Ospedale Le Scotte di Siena, con l’elisoccorso Pegaso una donna di 66 anni residente nel centro storico cittadino. Per cause accidentali, è scivolata e poi caduta nella " tromba" delle scale, dal secondo piano, nel palazzo dove abita, in piazza dell’Orologio. La donna è finita sul pavimento del piano terra, riportando politrauma e una ampia ferita con contusioni alla testa. Gli uomini del 118, intervenuti sul posto con una ambulanza di rianimazione della Croce rossa, hanno stabilizzata la donna per poi trasferirla d’urgenza alla piazzola dell’elisoccorso dell’ospedale di Grosseto, dove l’aspettava l’elicottero " Pegaso". Immediato il trasferimento della paziente a Siena che, nonostante la brutta caduta non corre pericolo di vita.