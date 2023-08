Cade dalla bicicletta Grave a 65 anni

Un ciclista di 65 anni è rimasto coinvolto in una rovinosa caduta mentre si trovava in sella alla propria bici nel comune di Massa Marittima, sulla strada provinciale 11. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 11.30. L’uomo, da una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, potrebbe aver fatto tutto da solo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza India della Misericordia Massa Marittima, e l’ambulanza della Misericordia Grosseto che lo hanno immediatamente caricato caricato sull’elisoccorso Pegaso e trasferito in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Per lui diverse fratture ed escoriazioni ma non è in pericolo di vita. Altro incidente sulla strada nella tarda serata di lunedì: lo scontro che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto sulla strada del Padule, poco prima di Castiglione della Pescaia. Sul posto la Polizia municipale per stabilire la dinamica dell’incidente e per regolare la viabilità.