Cade dalla bici Trasportato al Meyer

Un ragazzino di undici anni è caduto ieri nel primo pomeriggio con la propria bici mentre stava facendo un percorso sull’Amiata. Il giovanissimo ciclista del nord Italia fa parte di una scuola che era arrivata qui per allenarsi ed è caduto rovinosamente a terra, ferendosi seriamente. Sul posto, oltre agli operatori del 118, l’elisoccorso che ha trasferito il ragazzino all’ospedale pediatrico Meyer. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ma i medici hanno deciso il trasferimento all’ospedale di Firenze per non lasciare nulla al caso. Ancora un infortunio, intanto, ieri mattina verso le 10, del cordolo giallo di Viale Fratti a Massa Marittima. Ed ancora una volta a subire le conseguenze peggiori è una signora di 72 anni, che, mentre passava da quelle parti, incidentalmente ha colpito il cordolo sbattendo poi violentemente la testa a terra. Per fortuna non c’è stata perdita di sangue e i soccorritori le hanno prestato le prime cure sul marciapiede. Considerate le sue condizioni, un automobilista di passaggio si è offerto di accompagnare la signora al Pronto soccorso del Sant’Andrea. Quel cordolo giallo, messo lì per delimitare il marciapiede, continua così a creare tanti problemi.