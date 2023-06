Cade dal rimorchio mentre lavora la terra, gravissimo 70enne

Stava lavorando la terra insieme ad altre persone e si trovava sul rimorchio per controllare che tutto andasse per il meglio. Ad un certo punto è precipitato sbattendo violentemente sul terreno. Sta lottando tra la vita e la morte un anziano settantenne che è rimasto ferito in un incidente in un terreno agricolo. L’uomo si trovava in località Pianetti, nel Comune di Sorano, nella zona di "Sovanella". Da una prima ricostruzione dei fatti, che è stata effettuata dai carabinieri che si sono recati sul posto, pare che l’uomo sia scivolato durante le lavorazioni del terreno agricolo mentre si trovava a bordo di un rimorchio trainato da un trattore. Sul posto sono arrivati i medici del personale del 118 chiamati dagli altri operai che avevano assistito alla scena, insieme alla Croce Rossa di Pitigliano e il personale della medicina del lavoro della Asl Toscana sud est. Il 70enne è stato poi trasferito con l’elicottero Pegaso al pronto soccorso di Siena perchè le sue condizioni sono molto gravi.