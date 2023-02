Cade dal motorino e finisce fuori strada Ricoverato un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in seguito dalla caduta dal motorino sul quale viaggiava sulla strada vicinale "Villa Trieste", nei pressi di Albinia.

L’incidente è accaduto ieri intorno alle 16 quando, per cause in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo dello scooter ed è finito fuori strada. Nessun altro veicolo sarebbe coinvolto nell’incidente, almeno stando ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri che hanno svolto i rilievi.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza della Misericordia di Albinia e della Croce rossa di Orbetello ed è stato portato nell’ospedale lagunare per accertamenti dove è stato ricoverato in osservazione. Le sue condizioni, però, per fortuna non apparivano preoccupanti.