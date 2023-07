Cade da una scala Ferito operaio di 24 anni

"Poteva essere anche più grave il volo da circa due metri da parte di un operaio che stava lavorando ieri mattina nella zona industriale di Scarlino in località Le Botte. Si è infatti verificato l’ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere che si trova in via Galvani, aperto da qualche tempo. Da quello che è stato ricostruito dai carabinieri che sono arrivati sul posto pare che l’operaio, che ha 24 anni, sia precipitato da un’altezza di due metri. Pare che il ragazzo stesse lavorando su una scala per effettuare dei lavori di rifinitura. Ha riportato diversi traumi ma non ha mai perso conoscenza.

Sono stati i colleghi del cantiere ad avvertire i soccorsi che sono arrivati sul posto. Fortunatamente l’infortunio era meno grave del previsto. Il giovane comunque è stato trasportato per accertamenti all’ospedale della Misericordia di Grosseto. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica e tecnici del servizio di prevenzione sul lavoro dell’Asl Sud Est.