Cade da una roccia, 23enne ricoverato in gravi condizioni

Seggiano (Grosseto), 8 luglio 2023 – Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo esser caduto da una roccia a Seggiano, Castello di Potentino, in provincia di Grosseto. Elitrasportato con Pegaso in codice 3 alle Scotte di Siena, è ricoverato per politrauma. Sul posto anche l'automedica di Castel del Piano e vigili del fuoco.