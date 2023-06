Il giallo di via Giordania: l’osso ritrovato è un frammento di costola

Grosseto, 18 giugno 2023 – Il giallo di via Giordania si infittisce sempre di più. Dopo la certezza che il frammento di osso ritrovato nel campo dove vive Michele Rossi, è di natura umana, la Procura sta cercando di chiudere il cerchio ma non è semplice. La novità è che quel frammento fa parte del costato di un uomo. Un pezzo di costola, che apparteneva sicuramente ad un uomo. Una ricostruzione dunque che inizia anche a mettere i brividi, anche perché i tasselli stanno andando tutti in un’unica direzione: se la terra ha restituito un pezzo di costola (si tratta di un osso lungo e quindi di difficile distruzione immediata), dove sono le altri parti? L’altro filo che si sta riallacciando è anche un altro: il punto preciso indicato dall’informatore della Procura è lo stesso che ha indicato il cane molecolare dei carabinieri quando è arrivato nell’appezzamento di terreno e dove poi è stato ritrovato l’osso. Indizi che fanno certamente più di una prova, quella che la Procura cercava da tempo e che le permette di andare avanti spedita. La prossima settimana potrebbe però essere quella decisiva per la relazione commissionata dalla Procura ai periti Eugenia Carnevali, genetista forense e responsabile dell’azienda ospedaliera di Terni e Mario Gabbrielli, docente di medicina legale dell’Università di Siena: dalle analisi, oltre che il sesso peraltro già appurato, dovrà anche uscire l’etnia di appartenenza dell’uomo. Cosa fondamentale per capire in quale direzione devono indirizzarsi le indagini.

Intanto gli investigatori hanno anche allargato il cerchio: il dna trovato nel frammento di osso, infatti, è stato spedito al data base nazionale delle persone scomparse per una comparazione precisa.

Non si esclude infatti che si possa trattare di una morte improvvisa di una persona che si era allontanata per far perdere le proprie tracce e che poi sia stata sepolta per non fare "troppo rumore". Oppure che si sia trattato, come propende la Procura, di un regolamento di conti tra stranieri, finito male per quella persona, morta dopo la lite e quindi con la necessità di far sparire il suo corpo.

L’avvocato Livio Sammatrice, legale di Michele Rossi, conosciuto da tutti come "Ape", comunque continua a chiedere il proscioglimento per il suo assistito dall’accusa di distruzione di cadavere.