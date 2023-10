Cacif, 50 anni di lavoro e passione

Compie 50 anni il consorzio Cacif, la società cooperativa che unisce gli autotrasportatori. Fondato nel dicembre del 1973 da tredici "padroncini", il Cacif impiega adesso quattordici soci e sette dipendenti e rappresenta una delle aziende più attive della zona nord della provincia di Grosseto. Per celebrare questa importante ricorrenza il consorzio ha organizzato al Villaggio Mare Sì di Follonica un evento. "Una ricorrenza da celebrare in un momento così complicato per l’economia del nostro Paese e per il settore dell’autotrasporto – commenta Michele Demi, presidente del Cacif – Dalla costituzione dell’unione di imprese ad oggi non abbiamo mai smesso di viaggiare, neppure durante la fase più critica della pandemia". Specializzato nella movimentazione di sostanze pericolose, il Cacif nasce al Casone di Scarlino per trasportare l’acido solforico e i suoi derivati. "Lavoriamo principalmente nel trasporto di merci pericolose – aggiunge Demi – per questo diamo molta importanza alla formazione del nostro personale e al loro benessere: sono questi gli elementi che ci guidano da sempre". Un plauso arriva anche dal presidente di Cna Riccardo Breda: "Al consorzio, che ha rappresentato e rappresenta un settore importante della nostra economia, auguro ancora anni di lavoro proficui".