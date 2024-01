Cacciatore spara a beccaccia: sequestro e multe

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Massa Marittima, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla verifica del corretto esercizio dell’attività venatoria, hanno individuato, nel comune di Gavorrano, un uomo che stava cacciando la beccaccia in appostamento. Una modalità che non è consentita dalla legge regionale della Toscana. Il cacciatore si era posizionato lungo il confine di un’azienda, aveva sparato e ucciso una beccaccia, andando a recuperare l’uccello abbattuto in un uliveto che si trova all’interno dell’azienda: lì c’erano i Carabinieri che lo hanno sorpreso. Oltre al sequestro, all’uomo sono state contestate due sanzioni di mille euro. L’uomo inoltre, aveva svolto questa attività in orario antecedente alle 8 della mattina, da cui parte la fascia oraria in cui la caccia all’animale è permessa.