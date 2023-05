Bussola e mappa per scoprire Grosseto

Bussola e mappa come equipaggiamento, il cuore della città come "terreno di caccia" per trovare risposte a una serie di "enigmi" e scoprire tutti i segreti nascosti nel cuore di Grosseto. È il nuovo laboratorio di orienteering per tutta la famiglia – della serie "Dal museo alla città" – proposto dalla cooperativa MaremMagica al Museo di storia naturale della Maremma, in programma oggi alle 17. Un’occasione per scoprire il centro storico e osservarlo sotto un’altra prospettiva, per andare a caccia dei "segreti" nascosti tra i monumenti, le piazze e i bastioni delle Mura. Il costo di partecipazione è di 8 euro a persona, incluso l’ingresso al museo; l’evento è a numero chiuso ed è richiesta la prenotazione, scrivendo a [email protected] oppure chiamando il numero 0564 488571. Il programma della giornata prevede alle 17 l’accoglienza nelle sale del museo, dove un operatore – esperta guida di MaremMagica – introdurrà i partecipanti all’utilizzo della bussola. Dopodiché, tutti saranno protagonisti dell’avventura. L’attività di orienteering sarà svolta a squadre: un’esperienza di condivisione per tutta la famiglia, adulti e bambini. Alle 18, una volta formate le squadre, è prevista la partenza, "armati" di capacità di osservazione, intuizione e abilità di orientamento.