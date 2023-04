Burocrazia impietosa Cimiteri, è emergenza

È emergenza cimiteri. Nei tre cimiteri del Comune la giunta deve intervenire urgentemente con i lavori che sono in programma da tempo e che dovranno eliminare il problema della mancanza di spazi.

La situazione più critica si sta verificando nel cimitero della frazione di Montegiovi dove praticamente non c’è più alcun posto disponibile, tanto che l’ultimo feretro è stato sistemato nel cimitero di Castel del Piano.

Sono dunque ai blocchi di partenza lavori urgenti che, in realtà, avrebbero dovuto essere già iniziati e che invece sono in attesa di un’autorizzazione.

"Stiamo aspettando l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per iniziare i lavori – dice il vice sindaco Luciano Giglioni –. Tutte e tre i cimiteri del Comune necessitano di interventi, ma è ormai da alcuni mesi che stiamo aspettando questa autorizzazione. Nel frattempo stiamo vivendo una fase di emergenza per quanto riguarda sia le sepolture a terra sia per l’utilizzo degli ossari. Per cercare di arginare questo problema, questa settimana saranno effettuate 23 esumazioni, un’operazione che consentirà di ottenere più spazi. Ciò però non basterà e dobbiamo iniziare i nuovi lavori, quindi quanto prima dovranno essere realizzati nuovi loculi".

A Montenero d’Orcia l’urgenza riguarda la realizzazione della nuova pavimentazione, mentre al cimitero di Castel del Piano dovranno partire quanto prima i lavori del secondo stralcio. "Nel cimitero del capoluogo dobbiamo riuscire a realizzare una nuova pavimentazione – spiega ancora Giglioni – e mettere a sistema l’impianto di regimazione delle acque".

Complessivamente si tratta di circa 250mila euro di lavori, interventi che, come ribadisce Giglioni, sono in programma da tempo. "Questa settimana dovrebbe essere decisiva – dice ancora Giglioni –, nel senso che abbiamo preso i contatti con gli uffici della Soprintendenza e abbiamo sollecitato. Comprendiamo e rispettiamo i lavori della Soprintendenza ma in questa fase non possiamo più permetterci di attendere ancora".

Rimandato invece, almeno per ora, l’acquisto del terreno privato accanto al cimitero di Montegiovi: questo avrebbe permesso l’ampliamento del cimitero della frazione.

Nicola Ciuffoletti