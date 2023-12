"Buona affluenza, siamo fiduciosi"

Passare tra le vie del centro per una passeggiata è un vero rituale in questo periodo. Si avvicina il Natale, quindi anche i regali da fare. Questa atmosfera la vivono sopratutto in prima persona i commercianti. Ma cosa pensano sul periodo "più generoso dell’anno?" Tante opinioni e pensieri positivi senza far mancare anche qualche critica.

"Siamo positivi per questo Natale – dice Adriano Meacci della North Sails –. Il giorno dell’immacolata è stato rovinato dal maltempo,anche se sabato e domenica c’è stata affluenza. Il centro storico ha sempre il suo fascino. Il bello deve ancora venire, nei prossimi giorni ci sarà sicuramente più affluenza. Rispetto agli anni passati non trovo differenze".

I tanti addobbi ricercati e d’impatto di via Galilei non passano mai inosservati agli occhi dei passanti. L’eleganza del negozio Blanchard è esaltata anche da una splendida vetrina. "Per ora la stagione natalizia è in linea con gli anni precedenti – dice Leonardo Blanchard – mi sembra migliore anche l’atmosfera in generale con i colleghi preoccupandosi delle luci ed addobbi. Noi cerchiamo di dare unicità anche se è difficile, gli acquisti sono sempre più standardizzati". Critiche, invece, mosse da Francesca Casangeli dell’Officina delle Fate. "Il centro è stato declassato. Ci occupiamo dei pacchetti per i regali, rendendoli unici. Quest’anno è peggio degli altri anni. Lavoriamo molto con il sito online".

Boutique Mirè. Il negozio di Mirella Serrotti ha origine dal soprannome che la nonna le dava: "E’ diventato il mio portafortuna". "Adesso durante la settimana non c’è molto afflusso – dice –, viene la nostra clientela affezionata, mentre il weekend c’è più movimento. Dall’anno passato c’è differenza, purtroppo. Il mio è un negozio che vive di clienti che ci vogliono bene". Un negozio fresco di apertura quelli di Fiamma Ceccherini: ‘Da Tenta’ le luci si sono accese lo scorso ottobre cambiando location. Racconta la titolare: "Sono molto contenta per questo clima natalizio, c’è movimento da parte dei grossetani per fare acquisti di regali. È un negozio giovanile, la clientela si sta ampliando. Con questa nuova postazione il negozio è di tutti".

M.V.G.