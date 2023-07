Brutale aggressione Picchiato in strada dopo la serata in un locale

Un diverbio nato per futili motivi all’interno del locale e poi l’epilogo all’esterno, dove il gruppo di persone che era stato allontanato dal locale dal personale della sicurezza aveva atteso i due con l’intenzione evidentemente di farsi giustizia da soli.

Un’aggressione brutale che ha costretto i medici a trasferire a Siena un ragazzo di 18 anni a causa del trauma cranico e quello facciale causati dal pestaggio. La ricostruzione di quanto accaduto sarebbe stata fatta dall’amico con il quale aveva trascorso la serata nel locale e le sue parole adesso sono al vaglio dei carabinieri che dovranno cercare di risalire all’identità degli aggressori.

Secondo quanto raccontato, quindi, i due ragazzi erano all’interno di un locale follonichese e avevano attaccato discorso con alcune coetanee, alle quali stavano scattando foto con il telefono cellulare. A questo punto si sarebbero avvicinati alcuni rarazzi (pare di nazionalità magrebina) intomando di smetterla perché la luce del flash li infastidiva. Da qui sarebbe nato il battibecco che in breve ha assunto toni già piuttosto accesi, tanto che è intervenuto il personale del locale addetto alla sicurezza per dividere le parti e invitare il gruppo di magrebini ad uscire dal locale.

Sembrava finita lì, insomma, ma in realtà i giovani allontanati avevano deciso di regolare i conti con i due e li hanno attesi nel piazzale antistante.

Una volta usciti – poco prima delle cinque di ieri mattina – i due si stavano dirigendo verso l’auto lasciata nel parcheggio, ma non hanno fatto in tempo a raggiungerla perché sono stati circondati dal gruppo – pare una quindicina di persone – che ha iniziato a farsi sempre più minaccioso. Uno dei due è riuscito però ad allontanarsi in tempo, ma il diciottenne (anche lui di origini straniere, ma nato in Italia: la famiglia risiede in Maremma da moltissimi anni) è stato raggiunto e malmenato in maniera furiosa. Colpito soprattutto al volto fino a fargli perdere conoscenza. I soccoritori lo hanno trovato con gli zigomi tumefatti e con un taglio alla nuca, forse causato dall’impatto della testa con il terreno dopo la caduta. Il giovane, che ha ripreso conoscenza sull’ambulanza, è stato traserito a Siena per essere sottoposto ad accertamenti più approfonditi, perché lamentava anche problemi alla vista.