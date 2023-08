"Brillantina... in pillole" e inizia la Festa Al via domani il Gran Galà delle Orchestre

ORBETELLO

Agosto sta finendo, ma la festa no. Sotto la direzione artistica di Giorgio Stefanizzi (nella foto), ritorna il Gran Galà delle Orchestre.

Domani, alle 21, ad Albinia, ai giardini pubblici di via Aldi, la Proloco, con il patrocinio del Comune di Orbetello, darà il via alla Festa di fine estate: in apertura lo spettacolo "Brillantina… in pillole", con la compagnia grossetana "Tutti a Teatro".

"Sul palco, con noi ci saranno anche i ragazzi di Officina Movimento Arte Danza di Grosseto" dice per la Proloco Elisa Capuccini. "Lo spettacolo dura circa mezz’ora - spiega - fra gli attori anche dei ragazzi diversamente abili, cosa che rende ancora più importante l’evento". L’ingresso è libero, nessuno deve prenotare o pagare nulla, tutti possono entrare nell’area spettacoli della sagra e assistere alla serata culturale e teatrale. Occorre solo prenotare, per chi lo volesse, il tavolo a bordo pista da ballo, alla sede della Proloco, ufficio turistico di Albinia, in via Maremmana, oppure direttamente alla segreteria della sagra dell’orata. "Brillantina... in pillole" è uno spettacolo di beneficienza ed è stato organizzato alla fine di un corso di teatro che molti ragazzi della provincia hanno seguito con successo, grazie a Officina Movimento Arte di Grosseto.

"Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso evento della Festa di Fine Estate: Conad city Orbetello, Mini Hotel Orbetello Scalo, Discoteca Newline, Falegnameria Sclano di Stefanizzi e Benedetti Porto Santo Stefano, Il Ferro battuto di Alessio Schiano Orbetello, Autocarrozzeria Albiati Orbetello, Etruria Luce e Gas, La Capannuccia Ansedonia, Silvercoast Tour Albinia Fanizzi.

Michele Casalini