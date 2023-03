"Brava Les Copains" è tornata a casa Resta ormeggiata al molo Alfa 1 di Cala Galera

La Marina di Cala Galera a Porto Ercole è luogo dove, passeggiando per i moli, si ammira la storia della vela.

A far bella mostra di sè, ad esempio, c’è Brava Les Copains, una delle otto famose imbarcazioni di Pasquale Landolfi. La barca è stata costruita nel 1986 in Inghilterra, a Southampton, da Bill Green, lo stesso che ha costruito lo Stealth per l’avvocato Agnelli e l’Ulisse, il 100 piedi Frers oggi di proprietà di Patrizio Bertelli, ed è una delle barche con lo stesso nome che furono di Pasquale Landolfi, armatore che partecipò a otto edizioni della Admiral’s Cup, all’epoca la manifestazione velica top del mondo. Su queste imbarcazioni, che il grande pubblico ricorderà per gli spot di Brava Q8 sulle televisioni pubbliche e private più importanti, hanno regatato i migliori velisti del mondo, mentre quelli italiani sono poi diventati famosi a bordo di Azzurra e sul Moro di Venezia. "L’attuale proprietario Fausto Proietti, giudice della Fiv – spiega Busetto – ha acquistato Brava Les Copains a Lignano Sabbiadoro da un signore americano riportandola al suo luogo ’nativo’, al Molo Alfa 1 di Cala Galera, dove era stata registrata. Quest’anno ha partecipato al Campionato invernale di vela del Cnva".