"Branzino the Challenge" Via alla gara

Da domani a domenica torna la competizione "Branzino The Challenge", gara internazionale in kayak con le esche artificiali dedicata alla spigola.

La presentazione ufficiale è in programma domani alle 17 in piazza Eroe dei Due Mondi e alla cerimonia saranno presenti il presidente dell’associazione Insidefishing Silvio Smania, i campioni individuali e i team premiati nelle passate edizioni nonché nomi di spicco nel mondo della pesca sportiva come Roberto Ripamonti e Samuele Ferroni, reduce da importantissime competizioni negli Stati Uniti, il presidente della società Orbetello Pesca Lagunare Pierluigi Piro, il presidente di Welcome Maremma Andrea Ciampana, il sindaco Andrea Casamenti, l’assessora al Turismo Maddalena Ottali e l’assessore allo Sport Luca Minucci. "Branzino The Challenge" entrerà nel vivo sabato mattina nell’area del Circolo Canottieri che oltre ad ospitare la base operativa dei giudici di gara sarà la base di tutti gli eventi collaterali alla manifestazione. Le fasi salienti della gara saranno trasmesse in diretta streaming da BranzinoLive sulla pagina Facebook di Branzino the Challenge che, ogni pomeriggio alle 15.45, trasmetterà il resoconto della giornata di gara con le classifiche provvisorie e le interviste. Contestualmente all’evento si svolgeranno le attività dimostrative rivolte al pubblico ed alcuni workshop: la sicurezza per la navigazione in kayak; come scegliere l’equipaggiamento adatto; come destreggiarsi nella scelta delle esche. Nell’area anche uno spazio dedicato all’enogastronomia con la possibilità di degustare le specialità locali preparate da chef stellati.