"Botteghe della salute" Si cerca un giovane

Un anno in Comune con il servizio civile universale: l’amministrazione comunale di Massa Marittima cerca un giovane di età compresa tra i 18 e i 28 anni per il progetto "Botteghe della salute - inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana". Le attività si svolgeranno nell’anno 2023-2024 a Niccioleta (ex ufficio postale) richiedendo un impegno di 25 ore settimanali, articolate in 5 giorni a settimana. Al giovane in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro.

"Il Comune di Massa Marittima rinnova anche quest’anno la propria adesione al servizio civile universale riconoscendo il valore formativo di questa esperienza per i giovani – ha detto Irene Marconi –. Il servizio civile consente di portare avanti sul territorio importanti progetti di animazione culturale e sostegno digitale alla popolazione. È quindi un’esperienza che porta valore aggiunto alla comunità in termini di servizi e al tempo stesso consente ai giovani di fare esperienza e maturare competenze".