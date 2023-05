"Bottega d’artista" Alla Fonderia Uno un laboratorio d’arte

Per i suoi cinquant’anni di carriera, che cadono proprio nel centenario della città di Follonica, il pittore Giuliano Giuggioli inaugura all’interno della Fonderia Uno di Follonica una "bottega d’artista" insieme ai colleghi d’arte Claudio Cionini e Dario Vella. "Alla fabbrica: l’officina riapre", questo il titolo del particolare progetto immaginato dal terzetto, all’interno dell’Ilva che sarà visitabile fino al prossimo 4 luglio. Il curatore dell’esposizione, che vede la direzione artistica di Giuggioli, è Filippo Lotti e il partner ufficiale è Caffè Damoka. L’idea è quella di creare un laboratorio d’arte in costante evoluzione, all’interno del quale sarà possibile osservare i pittori al lavoro. Da oggi la Fonderia Uno si presenta quindi allestita con delle grandi tele bianche alle pareti, che verranno dipinte nel corso dei prossimi mesi dai tre artisti. Sarà possibile osservare Giuggioli, Vella e Cionini mentre lavorano tutti i martedì e i venerdì dalle 16 alle 19. Una vera e propria bottega d’arte che potrà essere osservata dal vivo. Le opere saranno dipinte su tele grandi 4 metri per 2 e raffigureranno il passato, l’attualità ed il divenire della città di Follonica. "Siamo felicissimi di ospitare questi tre artisti che insieme collaborano alla realizzazione di un progetto importante, che resterà alla città di Follonica – commenta il sindaco Andrea Benini – Per il centenario della città volevamo realizzare qualcosa che restasse anche in futuro: i lavori che nasceranno da questo particolare progetto andranno ad allestire gli spazi pubblici di Follonica. A luglio, a conclusione del progetto, vedremo ciò che è nato da questa bella collaborazione". "È una grande gioia essere qua – commenta Giuliano Giuggioli – Oggi siamo di fronte a tre tele enormi, bianche, il risultato di questo lavoro si vedrà solo alla fine.Nel cinquantesimo della mia attività, mi piace molto l’idea di rendere qualcosa alla città nella quale abito dal ‘53. La Fonderia Uno per me è sempre stata un luogo di meraviglia e di pensiero. Un posto pieno di vita: questa fabbrica non era solo un luogo di lavoro ma era vissuta dagli operai, un cuore pulsante. Nasce e si sviluppa nel tempo, e nel ‘60 chiude ufficialmente, ma non chiude la sua vocazione artistica. Oggi il suo è un frutto culturale, trasformato da chi ha saputo valorizzare tutti questi spazi in modo meraviglioso. Riaprirla e lavorarci dentro insieme a Claudio Cionini e a Dario Vella è una cosa meravigliosa".